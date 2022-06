LETTERA DAI LETTORI/ LA MANUTENZIONE E' LA PRIORITA' DI TERAMO...RECUPERARE SUBITO LA EX SCUOLA ELEMENTARE DI CARTECCHIO

Condivido con una certa amarezza l'ironico editoriale che evidenzia ancor più come nonostante l'alternarsi delle amministrazioni comunali il problema di non poco conto della cura delle strade, dei marciapiedi e di altre aree pubbliche invase dalla presenza della vegetazione di ogni tipo non sia prioritario, nonostante il suo riproporsi da sempre dal mese di Aprile fino a Settembre. Un problema che si lega all'igiene pubblica perché la forte presenza della vegetazione porta con sé tutta una serie di conseguenze riportate dalle vostre cronache quotidiane, soprattutto nei quartieri. Il mio appello sull'ex Scuola Elementare di Cartecchio, che la vostra redazione ed altre hanno gentilmente raccolto e pubblicato, ne è un caso esemplare e fino a quando non entrerà nella cultura amministrativa di chiunque governi la nostra Città la cura del bene pubblico ammalorato anche dalla vegetazione saremo ancora ogni anno a vivere questo triste rituale.

Un caro saluto e grazie per la vostra continua attenzione al problema.

Mauro Di Girolamo