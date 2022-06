UN FARMACO "ABORTISTA" CONTRO I COLOMBI CHE IMBRATTANO I MONUMENTI

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 giugno 2022, partirà ad Atri in via sperimentale il piano di contenimento della popolazione dei colombi attraverso l’utilizzo del farmaco antifecondativo “Ovistop”. Lo speciale mangime medicato “Ovistop”, che ha come principale funzione quella del controllo farmacologico della riproduzione dei colombi, verrà impiegato per cinque giorni a settimana nelle aree del centro storico che rappresenta la zona di maggiore aggregazione dei piccioni.

“Da tempo – commenta il Sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti - stavamo cercando una soluzione per arginare la problematica del sovraffollamento dei piccioni che comportano conseguenze negative sul piano del decoro urbano, della pulizia, della salute pubblica oltre a causare danni irreversibili all’inestimabile patrimonio artistico e culturale presente nel centro storico con inevitabili ricadute sull’immagine della nostra città che ospita, soprattutto nel periodo estivo, migliaia di turisti. La somministrazione di questo speciale mangime antifecondativo, nei tanti comuni italiani che lo hanno utilizzato, ha già dato risultati molto positivi e soddisfacenti per limitare la presenza dei colombi e preservare il decoro dei centri storici interessati da questa fastidiosa problematica, quindi siamo fiduciosi che anche nella nostra città questo intervento possa avere effetti positivi a medio-lungo termine