FESTA DEL PEPERONE, AL VIA DOMANI LA PRIMA EDIZIONE A SANT’ONOFRIO DI CAMPLI





Quattro serate in piazza Madonna delle Vittorie, tra antichi sapori e spettacoli musicali sotto le stelle



CAMPLI, 29 giugno 2022 - Prende il via domani la prima edizione della Festa del Peperone a Sant’Onofrio di Campli, un nuovo evento dell’estate camplese, organizzato dall’APS Pro Loco Sant’Onofrio e dintorni, con il patrocinio del Comune di Campli.



In piazza Madonna delle Vittorie, dal 30 giugno al 3 luglio, si svolgeranno quattro serate all’insegna del gusto e della convivialità, con piatti tipici e proposte originali per grandi e piccoli.



“Con la Festa del Peperone di Sant’Onofrio, che segue di qualche settimana il grande successo dell’AperiPost – afferma il sindaco di Campli, Federico Agostinelli – entriamo nel vivo del calendario eventi estivi del Comune di Campli, che quest’anno presenta tantissime novità allo scopo di promuovere tutto il territorio, dal centro storico ai borghi delle colline”.



“Il menù della festa – dichiara il presidente dell’APS Mario Zivelli – è curato dallo staff Pro Loco e propone, tutte le sere, frittelle con i peperoni, frittelle al prosciutto, gnocchi ragù bianco zucchine e peperone crusco, i mitici “Paparille pummadore ove e saggicce”, un piatto tipico della nostra tradizione, gli immancabili arrosticini e le classiche salsicce alla brace”.



Gli stand saranno aperti dalle ore 19, con ampia scelta di vini locali, birre chiare e non filtrate e un’attenzione particolare è stata riservata all’intrattenimento, con spettacoli musicali e animazione per tutti i gusti: DereD dj set (giovedì 30 giugno), i Decimo Meridiano (funky e soul, venerdì 1 luglio), Almanacco Band (musica italiana e internazionale, sabato 2 luglio) e gran finale con l’orchestra Dante Effetto Musica (domenica 3 luglio).