SABATO TORNA LA NOTTE DEI SALDI

Sabato 2 Luglio, nell’ambito del calendario delle manifestazioni di Teramo Natura Indomita, si svolgerà la “Notte dei saldi”, organizzata in collaborazione con i commercianti.

Per l’occasione i negozi resteranno aperti anche durante tutta la serata e cittadini e turisti, oltre che approfittare dell’avvio degli sconti per la stagione estiva, passeggiando per le vie del centro potranno ascoltare i diversi gruppi che si esibiranno dalle 19 alle 23 per poi, a mezzanotte, spostarsi verso l’area di Madonna delle Grazie per assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio.

