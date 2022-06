NONNA COL PASSEGGINO INVESTITA SULLE STRISCE, GRAVE IL BIMBO. È LA SECONDA VOLTA IN TRE MESI



Tre mesi dopo il drammatico incidente di Morro d’oro, in seguito al quale un bimbo di 9 mesi aveva perso la vita, dopo essere stato Investita sulle strisce pedonali, mentre la nonna lo portava a spasso in passeggino, un identico incidente si è verificato oggi a Lanciano. Il bimbo è ora ricoverato nel reparto pediatrico dell'ospedale di Pescara dove è arrivato in codice rosso per un politrauma. La nonna, 62 anni, stava attraversano le strisce pedonali quando è sopraggiunta un'auto condotta da una 78enne che, forse abbagliata dal sole, non ha visto i pedoni. L’anziana non ha riportato lesioni.

A marzo, a Pagliare di Morro d’Oro, il bimbo investito era gravissimo, tanto da essere trasferito al Bambin Gesù di Roma, dove è morto sei giorni dopo.