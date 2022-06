EDITORIALE / DACCI OGGI IL NOSTRO SELFIE-ANNUNCIO QUOTIDIANO

Dacci oggi il nostro selfie-annuncio quotidiano. Ieri pomeriggio il sindaco, si è riproposto (ma chi lo consiglierà?) con un video (audio pessimo) alla rotonda tra ponte San Gabriele e la Circonvallazione, per annunciarci che l'amministrazione pensa ad una Teramo diversa e, all’insegna dello slogan (anche questo: consigliato da chi?) della “Teramo che va verso il futuro”, annuncia alla città qualche “grande intervento”.

Mi verrebbe da dire che, nell’attesa del futuro, andrebbe gestito meglio il presente, ma in campagna elettorale il “futuro” funziona sempre. Anzi non piu'. I cittadini chiedono di vivere dignitosamente nel presente: con un verde pubblico adeguato ed degli asfalti percorribili in auto e in bike.



Ricordiamo al Sindaco, che il “futuro” di quella rotondina è un passato di oltre dieci anni, visto che da tanto i teramani aspettano questo mini intervento sulla rotonda nata provvisoria. Che fu ideata e collocata con segnaletica mobile, dall'amministrazione guidata dall'allora sindaco Maurizio Brucchi, per una fase di sperimentazione, e che ora per l'attuale giunta deve ormai assumere un assetto definitivo, dando dignità alla struttura. I lavori dovrebbero durare circa una settimana e fino alla loro conclusione il traffico subirà modifiche.

Non è un evento.

È solo una rotondina.

Non serve l’annuncio.

E…un consiglio: nei video, bisogna “smaneggiare” poco … perché l’ascoltatore si distrae e… si perde il futuro.