ALBERTO D'ALBERTO E' IL NUOVO PRESIDENTE DEGLI ARBITRI TERAMANI

Alberto D'Alberto eletto Presidente della sezione di Teramo dell'Associazione Italiana Arbitri.

Già collaboratore, Segretario, Responsabile Osservatori e Vice Presidente della sezione di Teramo, ha avuto un importante passato anche da arbitro e soprattutto da assistente arbitrale - che lo ha visto calcare anche i campi della Lega Pro - conclusosi con la gara Lucchese-Parma, ritorno dei quarti di finale dei playoff Lega Pro del 2017.

Durante il suo discorso ha sottolineato la volontà di intraprendere un percorso di continuità con il glorioso passato della sezione di Teramo:"Avvieremo un lavoro sinergico grazie soprattutto alla programmazione messa in campo dall'attuale Comitato Regionale. Dobbiamo sentire forte la responsabilità di questa fiducia, forti della ricchezza tecnica ed umana che la sezione di Teramo ha sempre saputo esprimere. A questa ricchezza attingerò per rilanciare la nostra attività, chiedendo un contributo sia ai colleghi di lungo corso, sia ai più giovani che hanno tanto da dare. Il CRA troverà nella sezione di Teramo un interlocutore attento e leale, rispettoso degli indirizzi tecnici ed associativi, ma punto di riferimento territoriale caratterizzato dalla presenza di una grande scuola arbitrale che ha fatto di Teramo un pilastro per l'Abruzzo e per l'intera Nazione." Conclude poi con una citazione di Don Lorenzo Milani:"Il valore della vita è nel dono di sé ai fratelli."