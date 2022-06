SOLO CORDATE FEMMINILI PER IL TERZO MEMORIAL LIVIA GARBRECHT

Questo l’elenco delle vie del Campanile che saranno scalate:

Punta dei Due e Campanile Livia

1 via dello spigolo Gervasutti

2 via del camino Marsili - D’Armi 3 via diedro Lucchesi di destra

4 via diedro Lucchesi di sinistra 5 via normale al Campanile Livia 6 via dei Triestini (variante)

7 via dei Triestini

8 via diretta Consiglio-Mario

9 via Samantha

10 viadirettissimadeiteramani 11 viaD’Angelo-Narducci

12 viadelcaminoBafile

13 viadeltetto

14 viaValeria

15 ViaGruvier

PER INFORMAZIONI:

Associazione TEKNOALP

Pasquale Iannetti – 333 36 47 557