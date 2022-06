LICEO CURIE, SI CERCANO SOLUZIONI PER AVERE PIU' AULE NEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

Si è tenuto a Giulianova in municipio un incontro, voluto dal Sindaco Jwan Costantini, a cui hanno preso parte, con il Primo cittadino, il Vicesindaco Lidia Albani, il consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica Enio Pavone, il dirigente provinciale Francesco Ranieri e una delegazione in rappresentanza del Liceo Scientifico e Linguistico "Marie Curie".

Al centro del vertice, a venti giorni dalla fine delle lezioni, l'assetto degli spazi dell' Istituto, a partire dal prossimo anno scolastico.

I presenti hanno preso atto dell'alta qualità dell'offerta formativa e di un percorso didattico che, negli anni, si è fatto sempre più articolato e moderno. Alla luce dell'alto numero di iscritti, si è convenuto sull'urgenza di assicurare agli studenti e al corpo docente una situazione logistica confacente alle esigenze delle famiglie.

L' Amministrazione comunale e provinciale hanno definito i termini di un impegno volto a limitare i disagi dovuti alla cronica carenza di aule, che si vorrebbe gravitassero il più possibile nei pressi della sede centrale. Congiunta sarà l'attività dei due enti, per addivenire a soluzioni tempestive ed efficaci.