VIDEO / TASSE UNIVERSITARIE: UNITE AMPLIA LA "NO TAX AREA", PUNTA SU INCLUSIONE ED ECCELLENZA E CHI STUDIA DI PIU'... STUDIERA' DI MENO

L'Università di Teramo guarda al futuro e, per venire incontro sempre di più agli studenti, ha deciso di rivedere il proprio piano tariffario relativo alle tasse universitarie.

Ecco le principali novità introdotte in vista del prossimo anno accademico.

- NO TAX AREA

All'Università di Teramo la No Tax Area passa dall'attuale valore Isee di € 20.000 a € 24.000

I PERCORSI PARALLELI PER STUDENTI "SPECIALI"

Gi studenti che hanno acquisito un certificato di frequenza in un Istituto di istruzione superiore potranno iscriversi a uno dei seguenti corsi di laurea dell'Università di Teramo:

- DAMS-Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo:

- Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilita;

- Turismo sostenibile:

- Tutela e benessere animale

Ogni studente avrà a disposizione 2 tutor in collaborazione con 'Assessorato regionale alle Politiche Sociali.

I STUDENTI-ATLETI CON DISABILITÀ

L'Università di Teramo sostiene e promuove la pratica sportiva degli studenti universitari con disabilità, sia di alto livello (atleti paralimpici, nelle specifiche competizioni) sia per pratica sportiva

minace.

I PERCORSI DI ECCELLENZA

Gli studenti con una media di 27/30 potranno partecipare ai bandi che le Facoltà riserveranno loro, per accedere a percorsi di eccellenza finalizzati ad accelerare i tempi per il conseguimento della laurea e a frequentare percorsi didattici dedicati.

