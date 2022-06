VIDEO / INCENDIO DOLOSO SULLA COLLINA DI SILVI: TANTI ETTARI DI VEGETAZIONE ANDATI A FUOCO

Sono davvero tanti gli ettari di vegetazione e sottobosco andati in fumo in queste ore in contrada Pianacce di Silvi. Forse il caldo degli ultimi giorni potrebbe essere fra le cause dell’incendio che sta interessando dalla tarda mattinata la parte alta di Silvi ma non si esclude neppure la matrice dolosa.

Per spegnere il rogo favorito dalle alte temperature sono al lavoro alcune squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi e quelli del Comando Provinciale di Pescara con l’utilizzo di un elicottero e di una squadra di terra.

guarda le immagini qui di Paolo Pomponi

ed anche qui