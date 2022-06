TORNA A GIULIANOVA I CASTELLI DI SABBIA

Non poteva mancare, anche quest’anno, la bella consuetudine dei castelli di sabbia. L’evento, che è stato per anni un appuntamento fisso e molto atteso, sta tornando ad occupare un posto privilegiato nelle iniziative dell’estate giuliese. Grazie a “Un castello da vivere”, con il patrocinio del Comune di Giulianova, i giorni tra il 5 e il 10 luglio saranno sotto il segno delle sculture di sabbia. Sull’arenile antistante lo stabilimento “Caprice”, sarà infatti realizzato, a partire da martedì prossimo, un grande castello di sabbia. Novità 2022, il ritorno della classica competizione tra chalet. I castelli in gara potranno essere ammirati dalla mattina di domenica 10 luglio. Premiazione nella serata dello stesso giorno, alle 21.30, in piazza del Mare.