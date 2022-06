L’INTERVENTO / QUANDO NEL BOSCO GERMOGLIA UN TEATRO

Che cos'è un teatro?



Il teatro è composto essenzialmente da un piano rialzato con della gente intorno, che senza questi due elementi costitutivi non potrebbe esistere, non potrebbe la magia di trasformare in recita qualsiasi cosa accadesse nello spazio scenico.



La costruzione di un teatro – di quel piano rialzato con della gente intorno, che qui è in più concepito come strumento musicale, come cassa armonica, come battente, e non come semplice spazio scenico –è sin dall'antichità il fatto civile più importante, più della costruzione di una chiesa, più della costruzione di un parlamento: è di più perché non reca insegne e non decide niente; è di più perché è il solo luogo costruito dall'uomo dove tutto può accadere mentre poco prima, un'ora, un minuto, un secondo prima, sembrava non potesse succedere nulla di rilevante su quel piano rialzato con quella gente intorno.



Il teatro è il luogo più importante della civiltà perché non ha nulla da insegnare ma tutto può mostrare; ed è un esibito che accende il pensiero umano, che provoca ragionamento, dove lo spettacolo è il frutto della partecipazione contemporanea di attore e spettatore –spettatore, che vale a dire un interprete sperato, atteso.



Quello che è avvenuto nove mesi fa a Villa Tofo di TorricellaSicura è l'atto politico più rilevante registrato in provincia di Teramo dopo la Battaglia di Bosco Martese perché costruire un teatro è più importante che costruire una chiesa o un parlamento appunto, perché quello compiuto dal Maestro Luciano Paesani –con la fidata consulenza tecnica di Fabio Forcina e Renato Pilogallo, e finanziato interamente da fondi privati, propri – è un atto resistenziale; è un atto di pre-potente Libertà, cioè che anticipa il potere, che lo esclude, affrancandosene.



MASSIMO RIDOLFI



Info: l’ingresso agli spettacoli è gratuito eccetto quelli del 16, 10€, e del 17, 5€. Sarà altresì possibile aderire alla campagna di tesseramento all’Associazione Teatro Ariel: 10€ socio ordinario; 20€,o quota volontaria superiore, socio sostenitore, utile per usufruire di sconti e agevolazioni. Contatti: Segreteria 3288284851.



Ph.: Immagine del "Teatro Ariel" del Maestro Luciano Paesani nel momento della sua inaugurazione avvenuta il 25 settembre 2021: nella foto, da sinistra, vediamo Fabio Forcina, Renato Pilogallo e il Maestro Luciano Paesani, ideatori della struttura.