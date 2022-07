GIULIANOVA/ LA FANCIULLA DI SUMMA ARRIVA A PIAZZA DALMAZIA...PRESTO L'INAUGURAZIONE

La Fanciulla 11, realizzata in acciaio e alta 5 metri, del maestro Franco Summa è sbarcata ieri mattina in piazza Dalmazia, meta di tantissimi curiosi i quali, subito dopo hanno espresso i pareri favorevoli e contrari inondando i social. Felice invece il sindaco che sua volta ha postato le foto sui siti ufficiali anche gli assessori. Collocata, come detto, nella nuova piazza Dalmazia, progettata dall' architetto Marco Lucidi Pressanti. Sarà inaugurata a data da destinarsi quando potrà essere presente a Giulianova una delegazione della Fondazione Summa ed il professor Melarangelo di Teramo.