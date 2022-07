CARNEVALE GIULIESE. «VI SPIEGHIAMO COME STANNO LE COSE»

Due parole in merito al carnevale Giuliese che si terrà il 21 luglio a Giulianova paese ed il 23 luglio a Giulianova lido.

Per chi non l'avesse ancora capito, IL CARNEVALE GIULIESE È ORGANIZZATO DA SEMPLICI CITTADINI.

A questa festa stanno lavorando persone comuni che hanno come unico scopo quello di trasformare per 2 giorni la città in una favola.

Volete i nomi? Eccoli:

Fabio Raschiatore, Attilio Solipaca, Matteo Marini, Daniele Onzo, Sabrina Masciangelo, Francesco Galiffa, Marco Michini, Mirko Tarquini, Ivan Cipolloni, Stefano Di Berardino, Pietro D'Ilio, Fabrizio Persiani e Daniele Panichi.

Questo comitato lo abbiamo creato proprio per dare continuità a questa festa a prescindere dalle amministrazioni che si alterneranno e che ovviamente dovranno darci una mano come si fà per tutte le altre manifestazioni...

Il lavoro che c'è da fare per l'allestimento dei carri, per le coreografie e per l'organizzazione di un'evento di questa portata, è veramente tanto e pesante e le responsabilità da assumersi sono tantissime.

Vogliamo farlo e ci piace farlo perché è una festa che piace alla città.

Certo non piacerà a tutti, ma alla stragrande maggioranza sì, e questo ci basta. Nella scorsa edizione, solo i figuranti per le coreografie e nelle parate davanti ai carri, erano circa 700 persone, 700 anime del carnevale che cantando, ballando e divertendosi, hanno trascinato migliaia di persone nella "magia" di questa festa .

Abbiamo visto una festa che ha avuto una risposta al di fuori di ogni aspettativa portando, sia in centro storico, sia al lido, migliaia di persone.

Abbiamo visto una festa che ha riunito amici e famiglie, ma soprattutto, abbiamo visto una festa che per un giorno, fa vivere ai più piccoli insieme agli adulti, una favola... e tutto questo, per noi non ha prezzo... Lo abbiamo fatto e lo rifaremo sempre con la stessa mentalità... L'unione fa la forza!

Se ci sarà qualche critica costruttiva, siamo pronti a recepirla e farne tesoro, ma le critiche sterili, come anche le strumentalizzazzioni politiche di qualsiasi genere, ce le lasceremo scivolare addosso come abbiamo fatto fino ad ora perché sono inutili e tal volta ridicole.

La cosa certa è che vi aspettiamo comunque tutti per divertirci insieme Giovedì 21 luglio in centro storico e Sabato 23 luglio a Giulianova lido e vi assicuriamo che sarà una festa strepitosa.

Firmato

Associazione

Carristi Del Carnevale Giuliese.