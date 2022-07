MOVIDA / A ROSETO MUSICA ANCHE FINO ALLE 3 DI NOTTE

Regolamentare la movida in città, garantire maggiore sicurezza, assicurare un sano e giusto divertimento a tutti i giovani rosetani e, allo stesso tempo, avviare controlli serrati per far rispettare le norme. Sono questi gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi ha voluto fissare con l’emanazione dell’Ordinanza sulla Movida, firmata nelle scorse ore dal Sindaco Mario Nugnes. L’atto, oltre a sostituire le parti in contrasto presenti nelle Ordinanze precedenti, con l’entrata in vigore detta nuove regole per quel che riguarda la diffusione sonora nei locali pubblici (i cui orari sono prolungati rispetto al passato) e individua due periodi differenti di applicazione.

Tra il 1° ottobre e il 30 aprile, su tutto il territorio comunale, l’esercizio dell’attività di diffusione sonora nei locali pubblici è consentito dalle ore 18:00 alle ore 00:30 del giorno successivo (dalla domenica al giovedì); dalle ore 18:00 fino alle ore 2:00 del giorno successivo (dal venerdì al sabato). È inoltre permessa la diffusione della musica per il solo ascolto, dalle ore 9:00 fino alle ore 0:30 del giorno successivo dalla domenica al giovedì, mentre tale termine è prorogato alle ore 2:00 del giorno successivo nelle giornate del venerdì e del sabato.

Tra il 1° maggio e il 30 settembre, su tutto il territorio comunale, l’esercizio dell’attività di diffusione sonora nei locali pubblici, fatte salve le eccezioni di Legge, è permesso tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 3:00 all’interno dei limiti stabiliti nella tabella dei limiti di rumorosità emessa dalla Regione. È inoltre consentita, nella zona di arenile antistante gli stabilimenti balneari, la diffusione di musica riprodotta esclusivamente per attività ricreative e ginniche, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. È possibile anche la diffusione della musica per il solo ascolto, dalle ore 9:00 fino alle ore 3:00 di tutti i giorni.

Le caratteristiche degli impianti di amplificazione, diffusione sonora e musicale devono essere tali da garantire il rispetto della quiete pubblica e, in ogni caso, i diffusori collocati negli stabilimenti balneari devono essere rivolti preferibilmente verso il mare, fatte salve idonee soluzioni tecnologiche alternative. Devono essere rispettati, inoltre, i limiti di decibel affinché non si arrechi disturbo all’interno delle abitazioni, sia di giorno che di notte.

L’inottemperanza alle disposizioni contenute nell’ordinanza è punita con le sanzioni previste dalla Legge, come indicato dall'Ordinanza. Le prescrizioni importanti sono il divieto assoluto di vendere o somministrare, anche a mezzo di distributori automatici, qualunque bevanda analcolica, alcolica o superalcolica contenuta in contenitori di vetro dopo le ore 22:00, ad eccezione del servizio al tavolo, confermato l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi dei contenitori dopo le ore 22:00; confermato l'obbligo per tutti gli esercenti delle attività commerciali che svolgono intrattenimento musicale o, comunque interessate da un numeroso afflusso di clientela nelle ore serali e notturne, di provvedere alla rimozione di rifiuti (bottiglie, bicchieri, ecc.) e alla pulizia accurata delle arterie e delle aree esterne pubbliche adiacenti ai loro locali.

Tutti i pubblici esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che svolgano attività di intrattenimento musicale e simili, sono obbligati a stipulare contratti con personale di agenzia di sicurezza riconosciute.

“Sin dal nostro insediamento ci siamo messi all'opera per mantenere la promessa di dare nuove regole alla Movida nella nostra città e lo abbiamo fatto” afferma il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes. “A differenza del passato, quando l’orario per gli eventi era fissato alle ore 2 e solo per alcuni giorni, ora Roseto con questa Ordinanza guarda al futuro, alle nuove generazioni per un divertimento più attivo, ma anche responsabile e da svolgere in sicurezza. Troviamo giusto dare ai locali la possibilità di ampliare l’offerta di intrattenimento serale e notturno ma, allo stesso tempo, saremo ferrei nella richiesta di rispetto delle regole e della legge. Con questo atto daremo la possibilità ai nostri giovani di godersi la Movida a Roseto che sarà un centro d’attrazione per gli eventi e un luogo dove divertirsi in più a lungo ma senza eccessi”.

“Under, in questi anni, ha raccolto tante istanze e proposte dai giovani rosetani e dagli operatori dell’intrattenimento – afferma il Consigliere Comunale con delega alle Politiche Giovanili Christian Aceto – tra queste c’era anche quella in cui si chiedeva di prolungare l’orario per gli eventi musicali rispetto a quanto disposto dalla precedente amministrazione. Con questa ordinanza permettiamo inoltre, in estate, lo svolgimento di eventi musicali per tutta la settimana ma, allo stesso tempo, andiamo a disciplinare in modo puntale, attraverso regole ben precise, quali sono i criteri e i limiti che dovranno essere tassativamente rispettati. Un risultato ottenuto grazie al lavoro sinergico che ci ha visto impegnarci al fianco del Vicesindaco Angelo Marcone e della Consigliera Comunale con delega al Commercio Annalisa D’Elpidio”.

“Sono soddisfatta per l’emanazione di questa Ordinanza – afferma la Consigliera Annalisa D’Elpidio – la nostra azione punta ad agevolare le attività commerciali che in questo periodo di maggiore affluenza potranno lavorare con un orario prolungato e nel rispetto delle norme. Vogliamo favorire anche i giovani, sia turisti che rosetani, che da oggi non avranno più la necessità di spostarsi nei Comuni limitrofi per trascorrere le loro serate. Insomma, fermo restando che vigileremo attentamente attraverso gli organi preposti affinché l’Ordinanza sia rispettata, tutta la città di Roseto sarà favorita da questa scelta”.