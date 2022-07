I LETTORI CI SCRIVONO / «CHE BELLO SEGNALARE UN PROBLEMA QUANDO IL SINDACO E IL SUO "MAGIC TEAM" SE NE INFISCHIANO...»

Buongiorno gentile redazione!

Come poter essere più felici quando percepisci che il sindaco e la sua giunta ha a cuore i problemi e le lamentele che provengono dai suoi cittadini?! Dopo gli articoli che avete pubblicato in questi giorni e l'appello lanciato da Di Giandomenico sulle aree da destinare a Teramo natura indomita pensavamo che qualcuno si fosse passato la mano sulla coscienza e magari si fosse posto qualche quesito del tipo:

- forse avremmo sbagliato qualcosa,;

- forse chi lancia gli allarmi qualche ragione ce l'ha?

- forse siamo ancora in tempo x ridimensionare la cosa e poter apportare qualche correttivo?

Niente di tutto questo Cara Redazione, anzi, in barba a tutte le segnalazioni fatte il sindaco e il suo magic team procede per la sua strada e sembrerebbe che il loro "paese dei balocchi" abbia la precedenza su tutto e su tutti e, per non farci mancare niente ri-collochiamo anche l'area food al parco, diamo il colpo finale ai residenti!!! Sinceramente un pensiero va alle forze dell'ordine che saranno bombardate dai residenti al fine di riportare un minimo di quiete a chi la mattina ha il "brutto vizio" di alzarsi per andare a lavorare. Allora cara redazione spero che questa volta siano i cittadini a farsi delle domande su chi hanno votato e su chi hanno voluto come rappresentante così magari alle prossime elezioni saremmo noi a poter mettere qualche riparo!!!! Grazie per lo sfogo che date a noi lettori e speriamo qualche buon uomo di "pensiero" possa interrogarsi su ciò che sta martoriando il cuore della città e le aree che erano pensate per i più piccoli, per le famiglie, per gli sportivi e non di certo per la movida notturna.

Grazie ancora!!!

Sergio Di Stefano