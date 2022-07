DOMANI, 2 LUGLIO, TORNA IL CONCERTO ALL'ALBA DELLA RICCITELLI

Torna l’appuntamento del concerto all’alba, per quella che ormai è diventata una felice consuetudine e che tanto successo ha avuto negli anni scorsi.

Sabato 2 luglio il risveglio dei teramani sarà accompagnato dalla musica del Rodolfo Tullj Quartet, con Sabatino Matteucci al sassofono, Domingo Muzietti chitarra, Massimo Giovannini al basso, Rodolfo Tullj alla batteria.

Appuntamento alle ore 6, area concerti Parco Fluviale di Teramo.

Il concerto apre la terza edizione di Teramo Natura Indomita, in collaborazione con il Comune di Teramo. “Una collaborazione, questa con il Comune di Teramo e con tutte le importanti realtà che ruotano intorno a questa imponente manifestazione, che ci rende orgogliosi e felici di esserci – ha dichiarato la Presidente della Riccitelli Alessandra Striglioni ne’ Tori – Questa nuova edizione è ancora più ricca di appuntamenti ed eventi, davvero per tutti i gusti e tutte le età. Tante le aspettative e tante le emozioni e il concerto all’alba, col suo fascino unico, è proprio un appuntamento da non perdere”.

In programma, evergreen e musiche senza tempo, per un risveglio indimenticabile nella suggestiva cornice naturale del Parco Fluviale.

E dopo tanta bella musica e per cominciare meglio la giornata, caffè e cornetti per tutti offerti dalla Riccitelli!