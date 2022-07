VALERIA MARINI AL TAGLIO DEL NASTRO DELLA NUOVA CICLABILE DI GIULIANOVA

domenica prossima

3 luglio

OSarà inaugurata, la nuova pista ciclabile sul lungomare monumentale. Il taglio del nastro è fissato per le 18.30. Con l' Amministrazione comunale, parteciperà all'evento la soubrette Valeria Marini.A breve, una seconda inaugurazione, che riguarderà invece l' installazione scultorea di piazza Dalmazia, opera di Franco Summa. Saranno presenti, per l'occasione, rappresentanti dell'omonima Fondazione, nata per promuovere la conoscenza dell' arte del maestro e custodirne la memoria.