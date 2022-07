15 MILA VISITATORI ALLA MOSTRA DI WARHOL A MONTORIO, DOMENICA ULTIMO GIORNO

C’è tempo fino a domenica 3 luglio, con apertura dalle 10.00 alle 20.00, per ammirare la mostra “ANDY WARHOL... in the City... and more...”, organizzata dall’Associazione Culturale Artelive, all’ex Convento degli Zoccolanti di Montorio al Vomano.

Alle oltre 90 opere dell’ideatore della Pop Art, che appartengono alla collezione della New Factory Art, dal 18 giugno se ne sono aggiunte 38 di Mark Kostabi, che ha voluto rendere omaggio al grande artista, di cui può essere considerato, a tutti gli effetti, l’erede vivente.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato questa mostra, per il suo valore internazionale e per il risalto che ha dato al nostro territorio, raggiungendo le 15mila presenze in 45 giorni di esposizione.

La grande partecipazione delle scuole, ha permesso di avvicinare bambini e ragazzi, entusiasti, alle opere dell’artista e al suo pensiero.

“L’arte per noi è inclusione e socialità: a Montorio oggi la cultura è al centro –. Ha commentato il sindaco Fabio Altitonante – Tra pochi giorni la mostra partirà per Istanbul e non sarà semplice riavere questi quadri in Italia. È un’occasione da non perdere”.