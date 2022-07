STRISCE BLU, SI PAGA ANCHE CON IL BANCOMAT

Strisce blu a Teramo. Da ieri, infatti, nei parchimetri posizionati nelle aree di sosta è possibile pagare la tariffa oraria anche tramite bancomat e carte di credito. A segnalarlo è l'assessore alla mobilità Maurizio Verna che sottolinea il servizio in più a disposizione dei cittadini. Nei prossimi giorni entrerà in funzione anche il metodo di pagamento attraverso due app abilitate che consentiranno di prolungare la durata delle sosta direttamente attraverso lo smartphone senza dover necessariamente tornare al parcheggio ed evitando il rischio delle multe previste per il superamento dell'orario.

In tutto sono stati istallati 33 apparecchi per il pagamento della sosta che finora sono stati attivi solo con l'inserimento di contanti. La possibilità di saldare la tariffa anche tramite bancomat, carte di credito e app è prevista nel contratto di affidamento del servizio che resterà in vigore per i prossimi otto anni. Nelle aree di sosta sono presenti operatori, ex dipendenti Tercoop, che illustrano il funzionamento dei parcometri appena istallati.