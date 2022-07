TENTA DI UCCIDERSI ACCOLTELLANDOSI ALL'ADDOME, ARRIVA IN OSPEDALE IN CONDIZIONI CRITICHE

Ha tentato il suicidio infliggendosi una coltellata all'addome, nella parte sinistra, un anziano di 87 anni residente a Castiglione Messer Raimondo. E' arrivato in ospedale in prognosi riservata verso l'una di stanotte. Le sue condizioni sono critiche. Ad accorgersi del gesto il nipote che viveva con lui e che ha prestato i primi soccorsi. Per tentare di togliersi la vita ha usato un coltello da cucina.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti a 360 gradi. Sul posto per i primi soccorsi i sanitari del 118.