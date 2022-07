IL CASO / QUELLA "STRANA VENDITA" DELLA SANGRITANA...

Fatte queste premesse, sorgono delle forti perplessità per un avviso pubblicato in tutta fretta ed a scadenza di mandato dal Consiglio di Amministrazione di TUA spa.

La dichiarata preoccupazione di TUA spa, rispetto ad un possibile rischio nella partecipazione a Sangritana spa, se si richiamano le documentate dichiarazioni dell’Amministratore Unico di quest’ultima Alberto AMOROSO ed i dati pubblicati dalla stessa TUA spa nella relazione sopra ri- chiamata, sono in totale contraddizione.

Appare anche molto strano che, con un avviso di cessione del capitale sociale in corso che richie- de specificatamente l’apporto di Know How da parte del probabile futuro partner industriale, si sia espletata in tutta celerità e sul fil di lana una procedura di selezione che ha determinato la promozione a Dirigente del responsabile della BU Cargo di Sangritana tra l’altro senza che tale posizione apicale sia attualmente prevista nella pianta organica di Sangritana spa.

Inoltre nella valutazione generale dell’operazione avviata da TUA spa si rileva che l’apertura del capitale sociale ad un’altra impresa ferroviaria, paradossalmente risulta controproducente proprio per Sangritana spa perché legandosi ad un solo operatore perderebbe i contratti di collaborazione che attualmente sono in essere con molteplici imprese ferroviarie per ovvie ragioni di reciproca concorrenza.

Ed è anche utopistico per il momento, ed agli occhi degli addetti ai lavori del settore, che alla Sangritana spa riconducibile tramite TUA spa alla Regione Abruzzo, venga imposta l’ambizione di divenire un operatore internazionale ponendosi addirittura in competizione con player del calibro di imprese come MERCITALIA del Gruppo Ferrovie dello Stato per servizi nazionali ed internazio- nali.

Ricordiamo che Sangritana spa invece è nata con l’obiettivo di facilitare, con i propri servizi di manovra - composizione/scomposizione convogli - collegamento tra le zone industriali della re- gione e i porti di Vasto ed Ortona e con l’interporto di Manoppello nonché con i servizi di trazione in staff con altre imprese ferroviarie, l’attività delle imprese di produzione già insediate in Abruz- zo e di rendere maggiormente attrattivo il territorio regionale a quelle nuove realtà produttive che si interesseranno alle opportunità della ZES in un territorio ancora troppo fragile in termini di infrastrutture e servizi di trasporti e logistica.

Per queste considerazioni si auspica una nuova attenta riflessione da parte della politica regiona- le.

Diversamente i dubbi espressi sull’affrettata operazione e sulla superficialità delle procedure e- spletate ed in corso, qualora confermate dai fatti, determineranno l’ennesimo impoverimento del territorio regionale abruzzese come già accaduto nelle fusioni/incorporazioni del settore bancario.

LE SEGRETERIE REGIONALI

FILT CGIL FIT CISL UILTRASPORTI FAISA CISAL

(Franco Rolandi) (Andrea Mascitti) (Giuseppe Murinni) (Luciano Lizzi)