CARMINE DI GIANDOMENICO TRA GLI EVENTI DEL JOVABEACH PARTY

Uno degli eventi del jova beach 2 avrà tra i tantissimi Anche questo evento organizzato da a2a sulla sensibilizzazione dell' energia pulita. Dove azzurra il personaggio nazionale di A2A che rappresenta come simbolo l'energia pulita, tema molto sentito dal grande Artista; questo sarà realizzata delle varie interpretazioni dai più grandi autori nazionali ed oltre del settore fumetto. Arte legata allo stesso Jovanotti e che ha voluto all' interno del mega evento. La tappa abruzzese ad interpretare Azzurra avrà un colosso internazionale. ad interpretarla ci sarà Carmine di Giandomenico che dopo la firma con Claudio Baglioni per il video ufficiale " uomo di varie età" regia e disegni. Tocca nuovamente il mondo della musica in una live performance. Questo è uno dei tanti e vari eventi contenitori del jova beach. Insieme a lui tantissimi altri artisti . Appuntamento il 19 agosto . Vi aspettiamo