NOZZE A MONTE FOLTRONE DI CAMPLI PER IL FALCONIERE GRANATI E LA SUA ATENA

Da oggi è volo di coppia, quello delle anime si Giovanni e Atena, che sono uniti in matrimonio, nello splendido scenario dei boschi di Monte Foltrone. Giovanni Granati e Atena Jitariuc. Granati è molto noto in Abruzzo per essere un fantastico addestratore di rapaci . La bella coppia ha scelto il territorio camplese non solo per viverci e continuare a fare della sua passione, l’arte della falconeria, il mestiere di una vita. «Uno scenario naturale meraviglioso, per una giornata che non dimenticheranno mai. Tanti auguri e buona vita insieme!», ha detto il Sindaco Federico Agostinelli augurando tutto il meglio ai novelli sposi.