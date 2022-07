I MEDICI SMENTISCONO LA ASL: «NESSUN NUMERO ATTIVO 7 GIORNI SU 7...»

«Non è vero quello che scrive la ASL, non c'è alcun numero attivo tutti i giorni, anzi: come si legge nel comunicato ufficiale della Asl, "E’ stato istituito un numero unico attivo sette giorni su sette al quale il medico di medicina generale si può rivolgere nel caso ritenga che il suo paziente abbia bisogno di esami diagnostici o trattamenti terapeutici che lo stesso non può eseguire"... non è vero, per favore, ripristinate voi la verità».

Non è l'unico, il medico di medicina generale che ci ha contattato per smentire il comunicato stampa della Asl (LEGGILO QUI)), che vuole precisare, e lo fa lettera ricevuta dalla Asl alla mano, dimostrando che il numero di telefono sarà attivo solo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14. «Ditelo, altrimenti i nostri pazienti penseranno davvero di poter prenotare tutti i giorni»