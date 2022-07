PASSAGIO DEL MARTELLETTO ROTARY CLUB TERAMO EST 2022 CON DOMENICO ONORI

Cambio del martelletto nel Rotary Club Teramo Est tra il presidente uscente Domenico Giordano e Domenico Onori che guiderà il sodalizio rotariano nell’anno 2022-2023. La cerimonia del passaggio di consegne si è svolta nella serata di venerdì 1 Luglio alla presenza di autorità rotariane e istituzionali, tra cui l’assessore regionale Pietro Quaresimale, il sindaco di Campli Federico Agostinelli, il primo cittadino di Colledara Manuele Tiberi , il vice sindaco di Giulianova Lidia Albani, l’assessore del comune di Teramo Maurizio Verna. Molti i soci presenti e i presidenti degli altri club del territorio teramano ai quali il neo presidente ha illustrato le linee programmatiche della sua azione nell’anno appena iniziato. A luglio ed agosto a Roseto e Pineto si svolgeranno 2 eventi di “Musica , Poesia e Letteratura d’Autore alla ricerca della Bellezza Emozionale” e 2 Concerti Live della H band nel ricordo dei grandi pianisti jazz venuti a mancare negli ultimi anni ( Michel Petrucciani, Chick Corea, Lyle Mays) I primi di settembre ci sarà un incontro “pomeriggio in villa” nella villa del Senatore Devincenzi Giuseppe per ripercorrere i luoghi del Senatore. Sempre a settembre- ha spiegato Domenico Onori- tratteremo il tema della transizione ecologica con l’Onorevole Graziella Leyla Ciaga per proseguire con una visita guidata ad ottobre nella città dell’Aquila ed un’altra a primavera ai musei Vaticani. Per Natale, il 22 dicembre un pranzo per e con i poveri del territorio che vorremmo ripetere negli anni- ha sottolineato il presidente del Club. E poi a Marzo 2023 il Rotary Teramo Est parlerà di legalità nelle scuole con un ospite d’eccezione: il comandante Alfa, il comandante dei GIS (gruppo intervento speciale ) dell’Arma dei Carabinieri, pluridecorato per le numerose operazioni svolte nella Benemerita. “Immaginate un mondo dove ogni giorno possiamo fare la differenza .Non si immagina il passato, si immagina il domani: tutti noi facciamo dei sogni e realizzarli è una scelta” con questo motto Domenico Onori ha voluto sintetizzare il suo anno rotariano, anche alla luce della guida internazionale del Rotary affidatoper la prima volta ad una donna, Jennifer Jonnes. Il fitto e articolato programma esposto ai presenti sarà arricchito anche dal ritorno dello storico Concorso Musicale che si svolge da tantissimi anni e altri service sul territorio. Nel corso della serata è stato presentato un nuovo socio, Luigi Di Lodovico e consegnati dal presidente uscente Domenico Giordano due Paul Harris, massima onorificenza rotariana, ai soci Rosaria Parnenzini e Camillo Arcieri.