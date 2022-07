TERAMO-MARE, NUOVI ASFALTI A BELLANTE: DAL 4 AL 6 LUGLIO

L'Anas ha reso noto che nei prossimi giorni saranno effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, mediante risanamenti profondi, e della segnaletica orizzontale, nel tratto della Teramo Mare, in direzione Giulianova, compreso tra lo svincolo di Bellante e l’innesto con la statale 80 a Mosciano. L'Anas ha reso noto che nei prossimi giorni saranno effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, mediante risanamenti profondi, e della segnaletica orizzontale, nel tratto della Teramo Mare, in direzione Giulianova, compreso tra lo svincolo di Bellante e l’innesto con la statale 80 a Mosciano.

Per questo dalle 22:00 del 4 luglio alle 6:00 del 6 luglio, nel tratto in questione, la carreggiata in direzione mare sarà interdetta al traffico. Negli stessi giorni resteranno chiuse, in direzione Giulianova, la rampa di immissione sulla Teramo Mare dello svincolo di Villa Zaccheo e quella di Bellante.

L'unico modo per evitare le code, allungando però le percorrenze, è usare strade alternative: la Sp8 del Salinello per Tortoreto e Alba oppure la provinciale 262 per Giulianova..