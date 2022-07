MUORE A SOLI 40 ANNI, IL CORDOGLIO DELLA CITTA' DI ATRI

Un grave lutto ha scosso la città di Atri. È morta a 40 anni Valentina Curini, moglie dell'operatore tv: Mauro Iezzoni. Valentina amava gli animali e le cose semplici. Da tutti descritta come una persona speciale, sempre gentile, generosa, solare nonostante le sue difficoltà che non lasciava trasparire. La sua scomparsa, giunta nella notte in modo improvviso, è stata per tutti un pugno allo stomaco. Tanti i ricordi di Valentina su social, tutti rimarcano il suo buon carattere e il legame profondo con il marito. Il funerale è oggi alle ore 17 nella chiesa di San Gabriele ad Atri.