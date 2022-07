TORNA L'ULTRA TRAIL GRAN SASSO, UNA CORSA TRA LE VETTE

La 2° edizione dell'Ultra Tail Gran Sasso, si terrà nel fine settimana del 16 - 17 Luglio 2022 a Pietracamela ed è promosso dalla Associazione Sportiva Dilettantisica Eclipse di Teramo, che ha la finalità di favorire l’attività outdoor nel territorio d’Abruzzo, nell’ambito dei Parchi regionali e, nello specifico, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Lo sport all’aperto, e questo vale per tutta l’attività motoria, può e deve essere un veicolo per la promozione della vita sana e quindi della tutela della salute. La possibilità può diventare realtà anche grazie alle bellezze naturalistiche di fauna e flora, peculiari nella regione Abruzzo, che hanno una forte connotazione culturale e soprattutto di attrattiva turistica. Ciò detto quindi , fa sì che la Associazione si ponga come obiettivo di rendere la manifestazione un riferimento nazionale nel panorama della disciplina del Trail Running. Questo grazie alla forte vocazione alla promozione del territorio, unita all’imprescindibile impegno a non deturpare ma valorizzare lo stesso, soprattutto in base ai più elementari principi ambientalisti, per un possibile quanto realizzabile incremento dell’afflusso turistico. La manifestazione, rivolta a partecipanti provenienti da tutto il territorio italiano (nella prima edizione hanno partecipato concorrenti provenienti da tutte le regioni ) e dai paesi esteri ( nell’edizione 2021 hanno partecipato atleti è composta di tre gare, con distanze differenti di 17, 31 e 65 km, tutte con partenza e arrivo a Pietracamela. Le province interessate saranno quelle di Teramo e L’Aquila, all’interno dei comuni di Pietracamela, Isola del Gran Sasso e L’Aquila. La gara principale sarà l’ ULTRA TRAIL GRAN SASSO - UTGS: un vero viaggio intorno al Corno Grande, cima principale della catena montuosa, alla scoperta di borghi, rifugi e ambienti di una varietà incredibile. Partendo da Pietracamela il percorso unirà, tutto su sentieri CAI e qualche breve tratto di asfalto, i borghi di Prati di Tivo, Forca di Valle, Cerchiara e Casale San Nicola per poi fare di ritorno a Pietracamela. In mezzo scenari magnifici: Valle del Rio Arno, Cascate del Rio Arno, il Bosco Aschiero, Cima Alta, Pianalunga, Canale di Gronda, il passo del Vaduccio, il Vado di Corno, la cima del Monte Aquila, Campo Imperatore, il Passo del Lupo, Il Passo Portella, Campo Pericoli, la Sella del Brecciaio, la Conca degli Invalidi, il Passo del Cannone, la Sella dei Corni, il Vallone delle Cornacchie, l’Arapietra. Unico e sempre protagonista il Gran Sasso, visibile per tutta la competizione e in ogni suo versante. A far da cornice tutte le vette più importanti delle due catene del massiccio e i loro principali Rifugi: il Garibaldi, il più antico d’Italia, Il Duca degli Abruzzi e il Franchetti. Poi il Rifugio Cima Alta primo ristoro della gara, il Rifugio Delfico, il Rifugio D’Arcangelo e l’albergo Diruto tutti sul percorso e la magnifica veduta sul Bivacco Bafile. A contorno della gara principale ci saranno la TRE RIFUGI SKYRACE – TRS e il PIETRACAMELA TRAIL – PT. Entrambe le gare ricalcheranno in parte tratti in comune con l’UTGS rafforzando la consapevolezza di scenari meravigliosi e l’aggiunta, per quanto riguarda la Tre Rifugi Skyrace, dell’attraversamento della magnifica Val Maone. Il progetto prevede, nel corso degli anni, di aumentare il numero di gare almeno a quattro rendendo la gara principale ancora più lunga: si abbraccerebbero altri borghi e ambienti montani di impareggiabile suggestione all’interno del Parco. Inoltre c’è l’idea di estendere la manifestazione su più giorni. Questo anche in virtù della collaborazione dell’ASD Mondi Verticali per la realizzazione della già consolidata Festa dell’Arrampicata. Così facendo si realizzerebbe un evento trasversale e a tutto tondo con la montagna come soggetto principale. In questa maniera l’obiettivo è di fare da volano al binario turistico verso una promozione ecosostenibile delle zone interessate, veri e propri monumenti naturali.