MUORE ANNEGATO FORSE PER UNA CONGESTIONE

Turista aquilano accusa un malore mentre nuota e muore durante il trasporto in ospedale. Ad uccidere Sante D'Agostino, 72 anni, potrebbe essere stata una probabile congestione. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio davanti lo stabilimento Hermitage a Silvi Marina. L'uomo era arrivato da alcuni giorni in vacanza sulla costa teramana con la famiglia e pernottava in hotel della zona.

Dopo il pranzo, a circa cento metri dalla costa il 72enne ha iniziato a sentirsi male. L'amico ha cercato di tirarlo su e urlando ha attirato l'attenzione dei bagnini che lo hanno riportato a riva. Sul posto il personale sanitario che ha iniziato il massaggio cardiaco, passando poi al defibrillatore. Tutto è stato inutile. L'uomo è deceduto durante il trasporto ed è stato quindi portato all'obitorio dello stesso nosocomio di Atri.