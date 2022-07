VACANZA TRAGICA PER UNA COPPIA INVESTITA MENTRE ANDAVA AL RISTORANTE: LA MOGLIE MUORE

Stavano andando a piedi nel ristorante di cui sono clienti affezionati quando, lungo la statale Adriatica a Silvi, sono stati travolti da un'auto. Due coniugi di Roma, lui F.D.P. di 49 anni e lei M.D. di 52, in vacanza nella cittadina adriatica, sono stati investiti mentre si stavano recando, a piedi, al ristorante. La donna non ce l'ha fatta: è morta nell'ospedale di Teramo per le gravissime lezioni riportate. I soccorritori intervenuti sul posto le hanno praticato delle manovre rianimatorie, sembrava con successo visto che M.D. è stata poi caricata su un'ambulanza e portata a Teramo. Ma purtroppo non ce l'ha fatta, mentre il marito è stato ricoverato sempre al Mazzini con diverse fratture agli arti. L'incidente è accaduto sulla Statale 16 a Silvi Marina, non distante dalla Torre del Cerrano.

I due alloggiavano in un hotel della zona e stavano raggiungendo il ristorante a piedi, quando nella stessa direzione è sopraggiunta una Kia guidata da una 33enne di Pineto che aveva due bambini a bordo. La guidatrice per motivi che sono al vaglio degli uomini della polizia stradale di Pineto, ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere prima contro un albero sul ciglio della strada e poi travolgendo da dietro i due pedoni.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 e della Croce rossa e alla Polstrada, è intervenuta la polizia locale di Pineto.