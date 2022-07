GIOVEDI' SERA TUTTI IN PIAZZA MARTIRI: TORNA "GIOCHI SENZA BARRIERE"

Torna a Teramo, il 7 luglio, in piazza Martiri, alle 20,30, Giochi senza Barriere, una iniziativa che il CSV Abruzzo, insieme alle associazioni ed altri ETS operanti nell’area della disabilità, propone alla comunità: una serata all’insegna della solidarietà e dello sport per favorire la sensibilizzazione sui temi legati alle disabilità. Il gioco e lo sport sono gli elementi che caratterizzano “Giochi senza barriere” e diventano strumento per andare oltre l’indifferenza. Lo slogan dei Giochi è da sempre “Partecipa con noi contro l’indifferenza”. I ragazzi con disabilità, i volontari e gli altri soggetti partner si “sfidano” in una serie di giochi e in alcune specialità sportive. Il programma della serata, pianificato e condiviso con le associazioni aderenti si apre con una esibizione canora, l’esecuzione dell’Inno d’Italia, ad opera del coro di sordi, alla quale segue un cartellone di giochi di gruppo, pensati e realizzati da e con i volontari delle associazioni aderenti. I volontari e i ragazzi si affrontano, inoltre, in discipline sportive in cui sono particolarmente abili. Ad allietare la serata anche i flash mob, i balli di gruppo e l’intrattenimento curato dalle associazioni, dalle scuole di ballo e palestre, partner dell’evento.

