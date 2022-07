VIDEO/ VIA VENETO A TERAMO CONTROMANO...MA NON E' LA SOLA VIA USATA PER BEFFARE I VARCHI

Questa scena, che è poi una delle tante che si registrano sempre più spesso e volentieri in centro, a Teramo, fa riflettere. Questo signore affronta via Veneto contromano, come nulla fosse. Ma lo fanno in retromarcia da piazza Martiri Pennesi, nelle viuzze in via Capuani ma anche per arrivare a piazza Sant'Anna... insomma l'atteggiamento è quello della non curanza dei varchi...come se non esistessero per qualcuno. Che fare? Speriamo ce lo spieghi l'assessore Verna che in questi giorni è particolarmente impegnato sul fronte parckometri, apparecchi sui quali a breve avremo parecchio da dire e vi diremo.

