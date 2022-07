NIENTE GUARDIA MEDICA LUNGO LA COSTA TERAMANA, ASSOTURISMO ABRUZZO ATTACCA

Grave disservizio. Non c'è altro modo per definire l'assenza della guardia medica turistica sulla costa teramana. Poco conta ne è nostro compito individuare le responsabilità, ma lo stato dell'arte dice che:

1 - I turisti della costa teramana non avranno la guardia medica dedicata come da anni avviene

2 - che le strutture della ASL come i presìdi e i poliambulatori non forniranno servizi turistici

3 - che i turisti dovranno informarsi su orari di visita, indirizzo e disponibilità dei medici di base

4 - che i pronto soccorso dovranno sopportare un surplus straordinario di lavoro

5 - che queste notizie le abbiamo solo ora a stagione in corso

Difficile non pensare alle difficoltà delle persone, magari anziane o prive di auto, nella ricerca dei medici di base. Non basta certo una nota sui siti dei comuni a risolvere il problema comunicativo. Difficile non prevedere disservizi, proteste, e soprattutto la delusione di chi pensa di arrivare su una costa moderna, infrastrutturata e capace di provvedere alla totalità delle esigenze dei turisti. Per l'ennesima volta gli operatori del turismo teramano dovranno sopperire con la propria capacità e volontà alle esigenze sanitarie dei turisti, perchè questo accadrà. Ed accadrà in una stagione che vede le aziende già sotto pressione 'per questioni di personale, redditività e gestione dell'emergenza Covid che quest'anno colpisce anche in estate. No, non si può definire questa situazione se non come una decisa involuzione delle capacità di accoglienza della costa teramana. Questo è quanto, e non mancheremo di pagarne gli scotti negativi mediatici e oggettivi.