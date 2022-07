STOP AL CALDO TORRIDO, IN ARRIVO IL MALTEMPO ANCHE IN ABRUZZO

L’ondata di calore che sta interessando il nostro paese ormai da un mese è destinato ad una tregua. Nelle prossime ore infatti stando alle previsioni dei meteorologi sull’Italia dovrebbe arrivare l’anticiclone delle Azzorre che non si vedeva da anni.

Ma se da un lato questo comporterà una riduzione delle temperature dando modo alle persone di rinfrescarsi, dall’altro porterà una forte ondata di maltempo con precipitazioni che in alcune zone potranno anche avere carattere di rovesci a forte intensità.

Arriva l’anticiclone delle Azzorre: freddo e temporali sull’Italia.

Ancora poche ore e l’anticiclone africano responsabile dell’ondata di gran caldo di questo periodo scomparirà rimpiazzato da quello delle Azzorre in arrivo dal nord Europa che scenderà fin sopra la nostra Penisola portando una ventata di aria fresca.

In Italia l’ondata di fresco entrerà dalla Porta della Bora per poi espandersi in tutto il paese. E la notizia positiva sarà un calo di temperature che raggiungerà valori più freschi con un crollo anche di 15-20°.

Le regioni che saranno maggiormente interessate dal crollo termico saranno: Marche, Abruzzo, Molise e Puglia dove la massima di giorno potrebbe non superare i 24-25°. Sul resto d’Italia il calo delle temperature sarà più contenuto assestandosi sui 3-6° gradi in meno. Quanto basta per riportare il livello nella norma stagionale dando una tregua dall’afa.