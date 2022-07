MUORE IN MARE UN ALTRO TURISTA MENTRE SI TROVA IN VACANZA AD ALBA ADRIATICA

Un altro malore in acqua ai danni di un anziano che muore ad Alba Adriatica. E' accaduto stamattina nel tratto di spiaggia antistante la tra le concessioni Coco Loco e Boston. A perdere la vita un turista di 73 anni.

Sul posto il 118 e la Guardia Costiera con i bagnini. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da malore in acqua e sottoposto alle pratiche per rianimarlo senza successo. Purtroppo. Era in vacanza con la moglie ed era ospite di un hotel albense.