IL 10ELOTTO VA A COLONNELLA E PREMIA UN FORTUNATO CON 100 MILA EURO

Il 10eLotto premia l’Abruzzo, dove è stata centrata la vincita più alta del concorso di martedì 5 luglio: a Colonnella è stato realizzato un 9 da 100mila euro.

A Carsoli, in provincia dell’Aquila, si festeggia con un 8 Oro da 30mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 1,9 miliardi da inizio anno.