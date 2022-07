LA MINORANZA DENUNCIA IL COMUNE PER I MANCATI RIPRISTINI SUGLI SCAVI PER LA FIBRA

Sono partiti questa mattina i lavori di ripristino degli asfalti sulle strade di Teramo interessate dai lavori di posa della fibra ottica. Lo rende noto il Comune e lo rende noto, probabilmente, a seguito della denuncia inoltrata a Procura e a tutti gli organi competenti da parte dell'opposizione contro l'attuale maggioranza che avrebbe lasciato, a seguito dell'intervento delle ditte, le strade pressocchè sfondate.

Open Fiber ha iniziato a realizzare gli interventi da Villa Mosca e successivamente effettuerà i relativi lavori a Colleparco e nelle strade cittadine interessate.

Queste le strade interessate dai lavori evidenzia il Comune: via Pasquale Coppa Zucchari, via Franchi, via Piermarini, via Palatucci, via Himalaya, via Teramo Zoom, via Nicola da Guardiagrele, via Giuseppe Flaiani, via Don Minzoni, via Agostinone, via Mezzopreti, via Fratelli Rosselli, via De Berardinis, via Giacinto Dragonetti, via Paolini, via Villa Albula, via Mancini Sbraccia, via Francesco Marcacci, via De Paulis Fedele, via Memmingen, via Norberto Sagaria, via Giovanni Melarangelo, via Guido Montauti, via Alberto Chiarini, via Coste Sant’Agostino, via Cesare Averardi, via Antonio Gramsci, via Rivacciolo, via San Marino, via Guido Martella, via Don Luigi Sturzo, via Benedetto Croce, via Ciccone, via Battistelli, via Delle Plaje, via Raffaele Aurini, via Micozzi, via Ciaccio, via Guido Celli, via Principio Fabricj, via Gobetti, via Arno, via Po, via Firenze, via Piave, via San Ferdinando, via Fonte Regina, via Guido II, via Luigi Longo, via Maestri Del Lavoro, via Campano, via Pietro Nenni, via Adelchi Fioravanti.

Particolarmente arrabbiato dall'esposto della minoranza l'assessore Valdo Di Bonaventura che oggi ha effettuato proprio nella zona di Villa Mosca una serie di sopralluoghi con gli operai del comune per decidere gli interventi.