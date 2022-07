L’UNIVERSITA’ DI TERAMO SI AGGIUDICA IL DOTTORATO NAZIONALE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’Università degli Studi di Teramo è entrata nel dottorato nazionale in “Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico” coordinato dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS-Pavia. Si tratta di un rilevante progetto di Alta Formazione che, nell’ambito del XXXVIII ciclo di dottorato coinvolge 50 Atenei italiani. L’Università di Teramo è risultata assegnataria di

una borsa di dottorato di ricerca in Diritto costituzionale (SSD IUS/08), cofinanziata dal MUR, di cui è referente scientifico Enzo Di Salvatore della Facoltà di Giurisprudenza.

“Il candidato che vorrà concorrere per il dottorato nella sede di Teramo - ha spiegato Enzo Di Salvatore - dovrà presentare un proprio progetto di ricerca sul seguente tema: State and regional legislative power on agricultural energy in the perspective of the fight against the climate crisis”.

“Il programma di formazione dottorale – ha continuato il costituzionalista - prevede che il dottorando svolga attività di ricerca presso l’Ateneo di Teramo, nonché che trascorra un soggiorno di sei mesi presso l’Istituto di studi federali comparati – Eurac Research di Bolzano e un soggiorno di ulteriori sei mesi presso l’Università di Granada (Spagna)”.

Per informazioni https://www.phd-sdc.it/researchtopic/