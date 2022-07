AI PRATI DI TIVO, VENERDI 8 LUGLIO ARRIVA ROBERTO VECCHIONI

Al via la stagione dei “big”, quella della Riccitelli dentro Teramo Natura Indomita, quella del Comune di Pietracamela, quella di Roberto Vecchioni e il suo “Infinito Tour” che apre i grandi eventi dell’estate teramana venerdì 8 luglio ai Prati di Tivo alle ore 18.

Un concerto unico come l’artista, uomo, sognatore, poeta, autore senza tempo e senza età, unico come i suoi più grandi e indimenticabili successi, unico come il Gran Sasso, che Vecchioni avrà di fronte in tutta la sua maestosità.

“Se dovessi riassumere in una parola sola, sarebbe sicuramente emozione – commenta la Presidente della Riccitelli Alessandra Striglioni ne’ Tori – emozione perché parliamo di Roberto Vecchioni, emozione per la bellezza incomparabile del Gran Sasso al tramonto, emozione perchè questo concerto, in piedi in mezzo alla natura, ci riporta indietro nel tempo in una dimensione senza età. Ma, aggiungerei, emozione anche per l’importanza e la bellezza dei rapporti umani. La collaborazione ormai consolidata con il Comune di Teramo, quella appena nata con il Comune di Pietracamela dove abbiamo trovato persone straordinarie per disponibilità ed entusiasmo, oltreché competenza, e, senza esclusione, con tutte le realtà che afferiscono a Teramo Natura Indomita, arricchiscono questa attività di un valore che non può essere quantificato e forse neanche spiegato ma è un patrimonio prezioso che fa lavorare tutti meglio e felicemente”

Biglietti ancora disponibili su CiaoTickets e negli uffici della Riccitelli fino alle ore 12 di venerdì, poi vendita direttamente sul posto prima del concerto.

Servizio bus su prenotazione, al costo di € 15,00, da Alba Adriatica ai Prati di Tivo e ritorno. Per info e prenotazioni: Borghissimo.it