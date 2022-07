ASP1/ DOPPIA RIUNIONE OGGI IN PREFETTURA CON ISTITUZIONI E SINDACATI PER I 12 MILIONI DI DEBITI DELLE CASE DI RIPOSO

Doppio incontro in Prefettura per cercare di risolvere le problematiche degli oltre 250 lavoratori impegnati nei servizi sanitari e di ristorazione dell’Asp 1, alle prese con il pagamento e i ritardi degli stipendi.

Questa mattina c’è stato un primo confronto con le Istituzioni, tra cui l’assessore regionale Pietro Quaresimale, che ha risposto al consigliere Dino Pepe ed assicurato che i fondi per i lavoratori ci sono.

Nel pomeriggio altro vertice con il Prefetto Massimo Zanni, allargato anche al commissario straordinario dell’Asp 1 Roberto Canzio ed ai sindacati.

«C'è una situazione debitoria molto importante che ammonta a 12 milioni di euro - ha detto l'assessore Pietro Quaresimale - ora sono stati impegnati altri tre miloni di euro per l'Asp 1. Mi spiace per la situazione che stanno vivendo i lavoratori che prendono gli stipendi in ritardo di 10 giorni. Sono stupito dalle dichiarazioni del consiglire Pepe che conosce bene la situazione dal lontano 2002».