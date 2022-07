RIAPRE LA CHIESA DI FORCELLA GRAZIE AI FONDI RACCOLTI DAI CITTADINI...D'ALBERTO, PERO', SI "IMPOSSESSA" DELLA NOTIZIA

Grazie alla raccolta fondi messa in piedi in questi anni dai cittadini con l'aiuto di don Stefano prima e di don Eugenio (foto) dopo, si è riusciti a mettere in sicurezza la chiesa di Santa Maria della Misericordia di Forcella e a restituirla alla comunità. C'è stata, dunque, una mobilitazione per questo luogo di culto importantissimo per la piccola Forcella, oltre 35 mila euro, i soldi raccolti in questi anni che sono serviti anche a rimettere a nuovo il tetto. Peccato che a prendersi il merito ci ha pensato il sempre "verde" sindaco di Teramo che in una nota del solerte ufficio stampa scrive: "Oggi il Sindaco Gianguido D’Alberto ha revocato l’ordinanza di inagibilità della chiesa di Santa Maria della Misericordia di Forcella, danneggiata dal sisma 2016 e successivamente oggetto di un intervento di restauro e risanamento conservativo da parte della Curia.

In seguito alle scosse la chiesa aveva subito danni all’abside, alla sagrestia e alle campane, ed era stata dichiarata inagibile. Oggi, dopo la realizzazione dei relativi lavori di ricostruzione, avviati a maggio e terminati qualche giorno fa, è arrivata la firma dell’ordinanza sindacale di ripristino dell’agibilità e dell’utilizzabilità del luogo di culto.

“Per la frazione di Forcella si tratta di un giorno particolarmente importante – sottolinea il sindaco Gianguido D’Alberto – frutto di una virtuosa sinergia fra enti che, dopo lo svolgimento dei lavori e con la firma di questa ordinanza, ci permette di restituire una bellissima chiesa al suo parroco Don Eugenio, che ringrazio, e alla sua comunità”.

Insomma, il comune ci ha messo solo la carta e la firma e niente più. Il sindaco ha omesso (volontariamente?) di ringraziare i cittadini?. D'Alberto non sik presenterà, pero', all'inaugurazione per la riapertura della chiesa a causa di un altro impegno.