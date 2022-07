A TORTORETO TORNA IL BORGO INCANTATO SABATO 9 LUGLIO NEL CENTRO STORICO DI TORTORETO

Ecco la attesissima seconda edizione del BORGO INCANTATO, dopo la prima, realizzata nel 2019 con un eclatante successo, poi interrotta da due anni di pandemia che non hanno permesso di realizzare quello che di fatto è lo spin off della Notte Rosa dei Bambini che si veste e si trasforma in un’atmosfera incantata e fiabesca che vede come scenario il bellissimo borgo di Tortoreto Alto.

Il Borgo Incantato è realizzato dall’Amministrazione Comunale di Tortoreto, guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, su iniziativa dell’Assessore al Turismo Giorgio Ripani.

La Direzione Artistica è sempre di Federico Branella che presenta un programma molto ricco, vario e adatto a tutti i bambini. Lo spettacolo di punta è rappresentato dalla Grandi Illusioni e Magie del Mago Ivan, ma nel Borgo Incanto troverete Trampolieri, Mangiafuoco, Bolle di Sapone, Spettacoli Circensi, Giocoleria, Tessuti Aerei, Piccolo Coro Amadeus, il Ritmica Aurea. Gran Finale con la Baby Dance. Inoltre non mancheranno le mascotte TIGRO, WINNIE THE POOH, BING e UN PUFFO in giro per il borgo, per permettere ai più piccoli di scattarsi delle foto con loro. Incantevole infine sarà la scenografia del borgo che ripresenta il Balloon Art Park con le sculture di palloncini realizzate da Il Mondo Della Festa.

Quest’anno è stato predisposto anche il servizio di NAVETTA BUS per il trasporto di persone che collega il lungomare Sirena di Tortoreto con Tortoreto Paese. La navetta partirà presso il Monumento dei Caduti e in seguito presso Rotonda Carducci, sempre sul lungomare Sirena, fino a Tortoreto Paese.