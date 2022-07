ASP 1 / CISL E UIL: “RAPPRESENTATA AL PREFETTO UNA SITUAZIONE DRAMMATICA”

Nell’incontro svoltosi in Prefettura, abbiamo sottolineato al Prefetto (il quale attraverso la relazione consegnatagli dal Commissario avrà modo di avere la conferma della delicatezza della condizione della Asp 1) che,per quanto ci riguarda,si tratta di garantire da subito il pagamento puntuale degli stipendi.Abbiamo altresì ribadito la preoccupazione per l’esposizione debitoria che mette a rischio la sostenibilità dei servizi e quindi delle strutture, con inevitabili risvolti sul piano sociale ed occupazionale.

Da parte nostra il livello di attenzione continuerà ad essere alto e costante fino a quando non verranno individuate soluzioni in grado di assicurare le necessarie garanzie su entrambi i fronti.

Abbiamo infine preannunciato che senza questa duplice rassicurazione ,continueremo a portare avanti le nostre azioni a tutela di chi rappresentiamo e di strutture fondamentali per il nostro contesto sociale.

Cisl Fabio Benintendi

Fisascat Cisl Luca Di Polidoro

UIL Fpl Massimiliano Bravo