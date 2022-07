ASP1/ UGL SALUTE:«LA CGIL HA ABBANDONATO IL TAVOLO IN PRFETTURA SOLO PER MERO RISALTO MEDIATICO»

Questo Pomeriggio si è Tenuto su Convocazione di S.E. Il Prefetto di Teramo Dott. Massimo Zanni, alla Sua presenza, del commissario Asp 1, della direttrice, dell’Assessore Regionale Dott. Pietro Quaresimale, del Sig. Sindaco di Teramo Dott. Gianguido D’Alberto, Del Presidente POLIS, PAP e OO.SS un tavolo in merito al futuro della ASP 1 di TERAMO. Anche la UGL Salute Teramo ha partecipato all’incontro a tutela dei lavoratori e degli Ospiti delle Case di Riposo.

Una Organizzazione Sindacale ha preferito abbandonare il tavolo per la nostra presenza non gradita, dandone risalto anche a mezzo stampa.

Noi crediamo che in un Paese democratico ognuno sia libero di esprimere il proprio punto di vista. Chiunque abbandoni un tavolo di confronto, perché non gradisce la presenza di qualcuno che non si allinea con il proprio pensiero, a nostro parere non ha il coraggio di confrontarsi ma soprattutto dimostra la scarsa considerazione dei lavoratori cercando solo un mero risalto mediatico.

S.E. il Prefetto ha voluto conoscere l’impegno del Commissario e della Regione in merito. Alla fine si cercherà di lavorare in sinergia per risolvere gli inghippi burocratici per lo sblocco dei ristori e tramite l’assessorato alla Sanità per l’adeguamento delle rette, posti letto.

IL Segreterio Prov.le Ugl SALUTE TERAMO

Matteucci Stefano