IL CASO / CIMA ALTA PROTESTA: “IL CONCERTO DI VECCHIONI CI ISOLA”. IL SINDACO: “È FALSO, ACCESSO GARANTITO AI CLIENTI”, AD OGGI VENDUTI 600 BIGLIETTI

“Ho dieci persone prenotate …ma non so come farle arrivare”. Non è un evento da accogliere con piacere, il concerto di Roberto Vecchioni ai Prati, per il gestore del rifugio Cima Alta, Francesco Grazietti, che a causa dell’ordinanza di chiusura della strada, adottata dal Sindaco di Pietracamela, si sente di fatto tagliato fuori: “Quella sera lavoreranno tutti i locali sul piazzale, mentre io sono escluso e non so che dire ai miei clienti prenotati, che non possono arrivare qui a causa della strada chiusa”. Un problema che interesserebbe anche i prenotati al Franchetti, che non sanno come raggiungere il rifugio. Inutile tentare di dialogare col Comune: “Non hanno voluto ascoltarmi - continua Grazietti - ma non è così che si aiuta la montagna e chi, come me, ci crede e investe”.

Sentito sull'argomento, il Sindaco di Pietracamela, Antonio Villani, smentisce e chiarisce: "È falso, ho già spiegato al gestore del rifugio Cima Alta che il passaggio dei suoi clienti diretti al rifugio, sarà comunque garantito.. senza problemi".

Ad oggi sono stati venduti per il concerto:600 biglietti.

L’ordinanza del Comune prevede l'istituzione dei seguenti divieti e limitazioni del traffico veicolare:

1) Nel giorno 07/07/2022 istituzione temporanea del divieto di sosta dalle ore 06:00 del mattino fino alla fine della manifestazione del 08/07/2022 tra la struttura la " Gran Baita" e il Bar Prati di Tivo Prati Alti Pietracamela (TE);

2) Dal 07/07/2022 istituzione del divieto di sosta escluso i mezzi della troupe l'Infinito

Tour e i mezzi a servizio della Riccitelli in Via della Laghetta Prati Alti Pietracamela

(TE) dalle ore 00:00 fino a fine manifestazione del 08/07/2022;

3) Dal 08/07/2022 interdizione del transito veicolare dalle ore 15:00 fino a fine

manifestazione Via della Laghetta Prati Alti Pietracamela (TE);

4) Nel giorno 08/07/2022 istituzione di divieto di sosta su tutto il perimetro del Piazzale

Amorocchi, Prati Alti Pietracamela (TE) a partire dalle ore 00:00 fino a fine manifestazione;

5) Nel giorno 08/07/2022 la temporanea interdizione alla circolazione su tutto il

perimetro del Piazzale Amorocchi Prati Alti Pietracamela (TE) dalle ore 15:00 fino a

fine manifestazione;

Il giorno del concerto, sarà istituito un servizio di bus navetta per il trasporto del

pubblico pagante dalle ore 16:00 fino a fine manifestazione nei seguenti punti: