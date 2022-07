A TERAMO DOPO VIA SANT'ANTONIO SARA' PEDONALIZZATA ANCHE VIA VENETO

Il caso delle auto contromano in via Veneto, a Teramo non è un caso isolato: sono infatti diverse le strade a ridosso dei varchi ma non solo, che presentano questo problema. E allora l'assessore Verna, dopo aver pedonalizzato via Sant'Antonio (non appena arriveranno i vasi ordinati dall'assessore Di Bonaventura), darà il via anche alla pedonalizzazione di via Veneto, con la scusa dei lavori per il superbonus su via Comi. A vigilare sulla strada che da piazza Martiri scende a Porta Romana anche la Polizia Locale. Non rimane che attendere la svolta verso la pedonalizzazione delle vie centrali.