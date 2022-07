LA CANTAUTRICE NADA E IL DOPPIATORE CELENZA PARTECIPERANNO A "NOTE SU ALI DI FARFALLE"

Il primo settembre dello scorso anno l’Associazione Federica e Serena ha realizzato la XI edizione

di “Note su ali di farfalla: notte per Federica e Serena”, evento finalizzato a mantenere vivo il

ricordo di Federica Moscardelli e Serena Scipione, studentesse di medicina rimaste vittime del

terremoto del 2009 e ad offrire un sostegno concreto alle realtà del nostro territorio.

La manifestazione, si è svolta a Teramo presso lo spazio all’aperto Area

Eventi Parco Fluviale del Vezzola, all’interno della rassegna culturale “Teramo natura indomita”,

è stata Patrocinata dai Comuni di Teramo, Bisenti, Montorio al Vomano, dalla Provincia di

Teramo ed è stata sostenuta dal contributo di diversi enti privati.

Protagonista della serata è stato Alessandro Preziosi (voce narrante) che, insieme al musicista

Daniele Bonaviri (chitarra) hanno proposto lo spettacolo “Totò oltre la maschera”recital omaggio

ad Antonio De Curtis.



Per illustrare come sarebbero stati utilizzati i fondi raccolti, sono intervenuti

Presidente, Vicepresidente e volontari della mensa Multa Paucis di Teramo.

Quest’anno, infatti, a beneficiare della devoluzione del ricavato dell’evento è la Mensa Multa

Paucis di Teramo, realtà molto attiva nel nostro territorio che, grazie al lavoro di numerosi

volontari, garantisce un pasto caldo a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà, anche

temporanea. I proventi dell’evento sono stati indirizzati al potenziamento delle attività della Multa

Paucis per l’acquisto di specifiche attrezzature per cucina, utili a soddisfare le numerose richieste

che la mensa deve affrontare, soprattutto nel periodo post pandemico.

In particolare, con la somma donata di €4.000,00 e in relazione alle specifiche esigenze,

l’Associazione ha deciso di acquistare una lavastoviglie industriale.

“L’Associazione Federica e Serena è amata e appoggiata da ampi strati della società, per la sua

natura attiva e coinvolgente e le attività sempre di spessore, legate al sostegno e l’aiuto alle fasce

più deboli della popolazione” dichiara il Presidente del BIM Giuseppe D’Alonzo “oggi il BIM

sostiene queste iniziative di valore per i territori che continuano a veicolare anno dopo anno il

sorriso di Serena e Federica, mantenendone vivo il ricordo” (Presidente BIM – Giuseppe

D’Alonzo)

“L’Associazione Federica e Serena è stata una delle prime che si è avvicinata alla nostra realtà e

questo ci rende speranzosi affinchè continuino a diffondersi valori quali la fratellanza e la

solidarietà.

L’augurio per tutti è quello di avere sempre meno richieste alla nostra mensa, non per motivi

organizzativi, ma perché ciò sarebbe indice di un miglioramento delle condizioni della nostra

società” (Vicepresidente Multa Paucis – Avv. Guerino D’Angelo Gallo)





L’associazione ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno partecipato in vari modi alla

manifestazione, dalle istituzioni agli sponsor, dai tecnici ai giornalisti, dagli artisti al pubblico

caloroso e attento che partecipa con entusiasmo ai nostri eventi, permettendo così alla nostra

farfalla di continuare a volare.

Proseguono infatti le attività dell’Associazione “Federica e Serena”, attualmente impegnata

nell’organizzazione della dodicesima edizione di “Note su ali di farfalla: notte per Federica e

Serena” prevista per sabato 10 settembre 2022.

Siamo felici di annunciare che quest’anno saranno nostri ospiti: la cantautrice e interprete Nada e

il musicista e doppiatore Fabio Celenza! Una serie di altre novità vi aspettano… Non mancate!!!

Tutti i dettagli dell’evento saranno svelati nei prossimi giorni sulle nostre pagine social.