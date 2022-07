TORTORETO/ ANCHE QUEST'ANNO NON CI SARA' IL PALIO DEL BARONE

Come si è potuto constatare dal cartellone 2022 degli Eventi Tortoretani purtroppo anche quest’anno manca il Palio del Barone.

Nell’ultima riunione l’Associazione Due Torri ha deciso all’unanimità di rinviare il ventennale al prossimo anno.

Diversi sono stati i fattori che hanno portato il direttivo ad assumere questa decisione.

Il Palio del Barone, data la sua complessità, richiede notevole impegno e molti mesi di preparazione (già dal mese di gennaio), soprattutto per il ventesimo anniversario, traguardo di grande importanza e quindi degno di un programma ancora più straordinario ed estroso e di una celebrazione ancora più affascinante e suggestiva. Inoltre il ventennale del Palio necessita di considerevoli risorse e le attività commerciali sono appena ripartite dopo un periodo buio e dopo aver appena superato le difficoltà dovute a tale periodo e non possono sostenere campagne pubblicitarie costose. Le spese hanno subito un’impennata consistente ed infine il virus che continua a circolare e che crea diversi rischi organizzativi.

Questi principali fattori, uniti ad altri che, seppur meno importanti, vanno ad intaccare quelli che sono momenti di divertimento e di festa hanno fatto propendere l’Associazione per un rinvio.

Si ringraziano l’Amministrazione Comunale e il Sottosegretario D’Annuntiis per aver manifestato sostegno ed interessamento alla realizzazione del Grande Evento e i tanti cittadini che hanno dimostrato la loro premura.

Il Palio del Barone è un Grande Evento di cui l’Associazione Due Torri sente tutta la responsabilità e pertanto con l’impegno e la serietà di sempre dà l’appuntamento al prossimo anno.